Nakit döviz çekimine komisyon geldi

Merkez Bankası 5 Ağustos gününde yayınladığı tebliğ izni sonrasında artık nakit döviz talebinde komisyon uygulamasını bankalar tarafından uygulatılması kararı verildi.

Mobil bankacılık sisteminde uygulanmayacak

Bir kamu bankasından 3 bin dolar ve üzerinde nakit döviz talep edildiği zaman binde 3 oranında bir komisyon alınıyordu, başka kamu bankalarında bu oran binde 2 ile 5 arasında değişebiliyor. Bazı özel bankalarda 20 bin TL ve üzerinde çekimlerde binde 1.5 oranında komisyon uygulanıyor. Nakit olmayan döviz talebinde yani mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden komisyon alınmıyor.

Döviz alırken de vergi kesiliyor

Mobil bankacılık veya fiziki olarak döviz alımlarında vergi uygulanıyor ve bu oran %2 oranında uygulanıyor. BSMV olarak uygulanan vergi oranında henüz bir değişiklik yapılmadı.