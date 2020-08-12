ABD, 100 milyon dozluk potansiyel koronavirüs aşısı anlaşması yaptı

Trump tarafından geçtiğimiz gün 100 milyon dozlu yeni tip korona virüse karşı üretimi ve teslimini yapacak olan ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna ile anlaşma gerçekleştirerek yatırım yaptı.

Beyaz Saray'da açıklama yaptı

Basın toplantısı gerçekleştiren Trump, Moderna ile 100 milyon dozluk Kovid 19 aşısına yönelik olarak kovid 19 aşı adayının üretimi ve teslimi için anlaşmaya varıldığını belirtti.

Daha önceki anlaşmalarda ne oldu

Aşı üretimi için ilaç üreticisi firmalarla daha önce yaptığı anlaşmaları anımsatan 3 aşı adayının 3.aşama klinik deneme sürecinde olduğunu belirtti.

1.5 milyar dolarlık anlaşma

Moderna tarafından gelen açıklamada mRNA 1273 adındaki aşının 100 milyon doz üretilmesi için yapılan anlaşma değerinin 1.5 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Ayrıca aşı ABD tarafından anlaşma kapsamında başarıya ulaşırsa 400 milyon doza kadar ilave olarak satın alınabilecek.