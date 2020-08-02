Gaziantep'te bir günde 2.768 kişiye ceza yazıldı

Gaziantep ilinde korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin uygulandığı konusunda yapılan denetim sonrasında bir gün içinde 2768 kişinin kurala uymadığı tespit edildi ve sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasından dolayı ceza uygulandı.

Emniyet müdürlüğü açıkladı

Emniyet müdürlüğü tarafından gelen açıklamada Bayram boyunca ikinci günden itibaren gerçekleştirilen denetimlerde 2bin 768 kişiye ceza uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan maske takmayan kişilere ceza yazılırken bir başka ekip iş yerlerini kontrol etti.

İş yerlerinde denetim

Ekiplerin 551 iş yerinde yaptığı denetim sonrasında herhangi bir olumsuzluk olmadığını sorun olmadığı açıklandı.