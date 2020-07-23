İstanbul'da dolandırıcılık soruşturmasında 67 gözaltı

Arkadaşlık siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik olarak yapılan soruşturma sonrasında gözaltı karar verildi ve 91 şüpheli şahıstan 67 tanesi yakalandı. Yakalananlar arasında çetenin yönetici konumunda olan kişi de bulunuyor.

Birçok mağdur savcılığa şikayette bulundu

Mağdurların benzer şikayetlerden dolayı gelmesi sonrasında araştırılmaya başlanan adres üzerinde dolandırıcılık amacıyla çalışan kişiler tespit edildi. 6 ay boyunca fiziki ve teknik takibin yapılması sonrasında Ç.Ö. adındaki kişi tarafından yönetilen suç örgütü çökertildi.

Mağdurları korkuttular

Dolandırılan kişiler paralarını geri almaya çalıştıkları zaman vatandaşların gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını belirtip bu sayede vatandaşların korkmasına neden olundu. 10 farklı adres üzerinde yapılan soruşturma sonrasında şahısların bir çağrı merkezinin bile olduğu tespit edildi.

Aramada bulunanlar

Yapılan arama sonrasında 5 tane tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 271 bin TL, 7 bin dolar, dijital dokümanlar, 2 adet para sayma makinesi ve 33 gram uyuşturucu madde bulundu.