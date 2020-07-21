Ankara metrosunda kavga
Ankara metrosunda meydana gelen bu olayda şarkı söyleyen bir kişiye tepki gösteren genç, şarkının devam etmesi sonrasında şarkı söyleyen kişinin boğazına yapışıp susması için saldırdı.
Şarkıdan rahatsız oldu
Metroda yolculardan bir tanesi şarkı söylemek istedi ve diğer yolcu da şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Daha sonrasında uyarıya aldırış etmeyen şahıs uyaran kişi tarafından
Yolcular ayırdı
Olay esnasında orada bulunan diğer vatandaşlar tarafından 2 yolcu birbirinden ayrıldı. Orada bulunan bir vatandaş tarafından görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.