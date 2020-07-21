Ankara metrosunda kavga

Ankara metrosunda meydana gelen bu olayda şarkı söyleyen bir kişiye tepki gösteren genç, şarkının devam etmesi sonrasında şarkı söyleyen kişinin boğazına yapışıp susması için saldırdı.

Şarkıdan rahatsız oldu

Metroda yolculardan bir tanesi şarkı söylemek istedi ve diğer yolcu da şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Daha sonrasında uyarıya aldırış etmeyen şahıs uyaran kişi tarafından

Yolcular ayırdı

Olay esnasında orada bulunan diğer vatandaşlar tarafından 2 yolcu birbirinden ayrıldı. Orada bulunan bir vatandaş tarafından görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.