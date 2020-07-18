Londra'da polislerden ırkçı müdahale

İngiltere'de meydana gelen bu olayda polisler tarafından siyahi bir vatandaşa gereğinden fazla sert müdahale gerçekleştirilince duruma sosyal medya üzerinden çok sert tepkiler gelmeye başladı.

ABD'de yaşanan olay sonrasında benzer bir olayın da Londra'da yaşanması durumu daha kötü hale getirdi. Finsbury park metro istasyonuna yakın bir yerde yaşanan bu olayda polis siyahi bir şahsı üzerinde kesici alet bulundurması şüphesi sonrasında gözaltına almak istedi. Çevredeki vatandaşlar da o esnada bu olayları video kaydına alarak sosyal medya üzerinden yayınladı.

Polislerin şahsı yere yatırması sonrasında boynuna diziyle baskı uygulaması çevredeki vatandaşları sinirlendirdi ve görüntülerin ayrıca sosyal medyada da çok fazla tepki toplamasına neden oldu.