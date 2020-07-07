Yanlış uyku pozisyonları

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Yanlış uyku pozisyonları
Yanlış uyku pozisyonları admin Tarih: 2020-07-07 Saat: 11:35:51
Güncelleme : 2020-07-07 11:35:51Bu içerik 57 kez okundu.
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Yanlış uyku pozisyonları 

Pekin Rehabilitasyon Hastanesi uzmanlarından Leung Chung tarafından uzun süren araştırmalar sonrasında uyku sırasında yanlış pozisyonda bulunmanın bel bölgesinde ciddi ağrılara neden olacağını belirtti. 

Yanlış pozisyonda uyumanın ayrıca uyku esnasında dinlenmeyi engellediğini bu nedenle uyku esnasında dinlenilmesi gerekirken daha yorgun olarak yataktan kalkmanın mümkün olduğunu belirtti. 

İşte ilk yanlış uyuma pozisyonu 

Yan yatarak uyumak bel kısmında ciddi problemlere neden oluyor. Disk fıtığının sebepleri arasında yer alan yanlış uyku pozisyonu yan yatarak uyumak olduğunu Chung açıkladı. 

İkinci bir yanlış pozisyonsa 

Yüzükoyun uyumak spondiloz gelişiminde olumsuz bir etki oluşturur ve bir süre sonra bel ağrısına neden olur. Bu şekilde uyumanın birçok kişi tarafından sevildiğini ancak bu pozisyonda uyumanın baş ve boyun bölgesinde kaymalara neden olup kasların gerildiğini belirtti. Yastıklara yaslanarak uyumanın da doğru olmadığını belirtti. 

Doğru pozisyonu şu şekilde anlatıyor : 

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