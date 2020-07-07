Türkiye'de görülen büyük boyuttaki çekirgeler

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Türkiye'de görülen büyük boyuttaki çekirgeler
Türkiye'de görülen büyük boyuttaki çekirgeler admin Tarih: 2020-07-07 Saat: 11:35:23
Güncelleme : 2020-07-07 11:35:23Bu içerik 62 kez okundu.
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Türkiye'de görülen büyük boyuttaki çekirgeler

Adıyaman ilinde Gölbaşı ilçesinde meydana gelen bu olayda göl kenarında görülen dev çekirge görenleri hayret içinde bıraktı.

İlk olarak Batman ilinde görülen büyük çekirgelerden bir tanesi yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda olup hasat yapmakta olan çiftçiler tarafından fark edildi ve durum basına bildirildi. 

Daha sonrasında Adıyaman ilinde  Gölbaşı ilçesinde göl kenarına yakın bir yerde görülen büyük boyutlardaki bir çekirge bu sefer Batman ilinde görülenlerden daha büyük olup yaklaşık 25 santimetre civarında olan çekirge görenleri korkuttu. 

Ekili alanların bu tür çekirgeler tarafından zarar görmesinden korkan çiftçiler durumu yetkililere haber verdi. 

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