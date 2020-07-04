'Mabel Matiz' sorusuyla ilgili inceleme başlatıldı

Bir süredir sosyal medya gündeminde tepki toplayan konulardan bir tanesi olan YKS sınav sorusunda Mabel Matiz ile ilgili bir soru sorulması sonrasında hem birçok öğrenci tarafından hem de birçok veli tarafından bu konuda şikayet gelmesi sonrasında ÖSYM tarafından inceleme başlatıldı.

YKS Türkçe bölümünde sorulan soruda Mabel Matiz hakkında bilgiler verilip sonrasında anlam çıkarılması beklendi. Sorunun telif hakları nedeniyle olması nedeniyle soruyu sadece ÖSYM tarafından paylaşılan YKS sınav kitapçığından görebilirsiniz.

ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından da gelen açıklamada soruyla ilgili bir inceleme başlatıldığını belirtti ve açıklamada şunları söyledi :