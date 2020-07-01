Erdoğan'dan sosyal medya konusunda önemli açıklama

Esra Albayrak ile Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan bebekleri hakkında gelen kötü bir yorum hakkında tepki gösteren Erdoğan açıklamasında neden bu tür sosyal medya platformlarına karşı olduklarını şimdi anlaşıldığını bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için karşı olduklarını ve bu alanlarda bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya ile ilgili açıklamaları :

"Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir."

İnternet kullanımı ve sosyal medya alanlarında Türkiye sınırları içinde gerekli önlemlerin alınacağını ve bunun için ne gerekiyorsa yapılacağını belirten Erdoğan buna ek olarak Hukuki düzenlemeler sonrasında erişim engeli ve adli yaptırımlar konusunda düzenleme gerçekleştirileceğini belirtti.