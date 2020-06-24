Bolu'da dar alan denetimleri yapıldı

Bolu Beyoğlu ilçesinde bugün yapılan denetimler sonrasında kurallara uymayan araç sürücüleri, maske takmayanlar, aranan şahıslar, aracında mermi bulunan kişiler denetimlere takıldı.

Asayiş polisi, motosikletli yunus polisi, güven timleri ve trafik polisleri tarafından yapılan detaylı çalışma sonrasında her alanda inceleme gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Sürücülerin kontrolleri esnasında evraklarında herhangi eksiği olan kişilere ceza kesildi.

Cezalar üst üste geldi

Ters yönden gelen bir motosiklet sürücüsüne 1.228 TL, maske takmayan birisine 900 TL ceza kesildi. Buna ek olarak lüks bir araçta arama yapılması sonrasında arabada bulunan mermiler sonrasında aracın sürücüsü hakkında işlem yapıldı.