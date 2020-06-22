Çin'de köpek eti festivali başladı

Çin'de bir gelenek haline gelen köpek eti festivali 10 gün boyunca devam edecek. Dünyanın dört bir yanından bu etkinliğe tepkiler yağsa da Çin buna rağmen etkinliği başlattı.

Yeni bir hastalık olabilir

Köpeklerin Çin'de çiftlik hayvanı statüsünde bulunması sonrasında bu karara gelen tepkilerle bu durum değişmişti ancak yine de etkinlik Yulin kentinde bugün başladı. Binlerce köpek tezgahlara konularak yenmek üzere satılıyorlar. (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li tarafından her ne kadar köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği söylense de etkinlik tüm hızıyla devam ediyor.

Sadece köpek satılmıyor

Çin'in her bir yanından birçok tüccar ellerinde olan köpek ve kedileri satmak amacıyla Yulin şehrine akın ediyor. Çin'de köpek eti ticareti yasaklanması için yasal düzenlemenin gerektiği Peter Li tarafından belirtiliyor. Köpek eti ticareti 12.3 milyon dolarlık bir noktaya ulaştı. Çin Tarım Bakanlığı tarafından köpeklerin evcil hayvan statüsünde kabul edilecceği söylenmiş olmasına rağmen etkinlik engellenmedi.