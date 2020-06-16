Ağrı'da tandıra düşen Ayşegül öldü

Ağrı Taşlıçay ilçesinde meydana gelen bu korkunç olayda annesi ekmek yaptığı esnada orada oynarken tandıra düşen küçük kızı kurtarmak isteyen annesi de yüz üstü tandıra düştü ve hayatını kaybetti. Küçük kızsa köylülerin yardıma koşması sonrasında tandırdan çıkarıldığında ağır yaralanmıştı ancak maalesef o da hayatını kaybetti.

Trabzon'daki hastanede öldü

Çığlık sesini duyup gelen köylüler küçük kızın annesinin yanarak öldüğünü gördüler ancak küçük kızın hala hayatta olduğunu fark edince küçük kızı hemen yardımlarla Ağrı devlet hastanesine kaldırdılar. İlk tedavisinin yapılması sonrasında daha gelişmiş tedavi imkanları için Erzurum'a oradan da Trabzon'a sevk edilen küçük kız daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.

11 Haziran gününde yaşandı

11 Haziran gününde ekmek yapılırken ilk önce küçük kızın düşmesi sonrasında annesinin kurtarmak amacıyla atılıp yüz üstü tandıra düşmesi sonrasında ikisi de hayatını kaybetti.