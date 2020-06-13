3 Yaşındaki çocuk aracın altında kaldı öldü

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen bu olayda 3 yaşındaki bir çocuk geri geri gelmekte olan bir minibüsün altında kalması sonrasında hayatını kaybetti. Aracın geri geri geldiği anlarda küçük çocuk fark edilmedi ve çocuk bir anda aracın altında kalınca durumu gören yakınları sinir krizleri geçirmeye başladı. Minibüsün o sırada aracı park etmeye çalıştığı iddia edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü aile yakınlarına bildirirken polis ekipleri de minibüs şoförünü gözaltına alıp sorgulanmak üzere merkeze götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kamera kayıtları incelenmeye alındı.