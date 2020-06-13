Erken seçim olmayacağı doğrulandı

Erdoğan tarafından erken seçimle ilgili tartışmalara yanıt geldi ve bu konuda erken seçim filan olmayacağı açıklandı. Açıklamasında : " Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler. Herkes ona göre önüne baksın" bunlara yer verdi.

Kadına şiddeti ele aldı

Ceylan G. kendisine şiddet uygulayan şahsın serbest kalmasına tepki gösterince olay medyada yankılanmaya başladı. Kadına yönelik olarak uygulanan şiddet sonrasında serbest kalan Nazir İlgin adındaki şahsın nasıl serbest kaldığını sorgulayıp neden serbest kaldığını şahsın hapiste olması gerektiğini belirten Erdoğan'a yanıt Soylu tarafından geldi. Soylu şahsın sonradan tutuklandığını şu an içeride olduğunu belirtti.

Turizm gelişmesi

Turizm sayesinde oluşan açığın kapanması için bir çalışma başlatıldı. Normalde turizm geliri ile yüksek gelirler elde edilirken virüs nedeniyle bu olmadı. Bu nedenle Erdoğan turizmin sağlık yönünden olabileceğini düşündü. Türkiye sağlık turizmine açık olacak ve bununla ilgili olarak Rusya ve Almanya başbakanı ile görüşmeler yaptığını belirtti.