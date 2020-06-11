4 yaşındaki üvey oğluna cinsel istismarda bulundu

Ankara ilinde meydana gelen bu olayda Makbule D. 2.5 senedir evli olduğu eşine üvey oğluna cinsel istismarda bulundu. 4 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunan Makbule D. olayı ortaya çıkarttı. 2017 senesinden bu yana emekli astsubay olan Y.D. ile evli olan Makbule D. evlendiği günden bu yana cinsel ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlunun da M.E.B.'nin üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını belirtti.

Başlatılan soruşturma sonrasında çocuğun ifadesi Çocuk İzlem Merkezi'nde savcıyla birlikte alındı. İfadesi sonrasında şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şahıs mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme sonrasında serbest kaldı.

Makbule D. tarafından gelen açıklama :