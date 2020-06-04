Araçlara maskesiz binilmesi yasaklandı

İstanbul ilinde artık İETT araçlarına maskesiz binmenin ve karşılıklı koltuklarda karşı karşıya oturmanın yasak olduğu 1 Haziran gününde İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen kararla kabul edildi.

Sosyal medya hesabından paylaştı

İETT tarafından alınan kararlar sosyal medya üzerinden de paylaşıldı. Araçların tamamında artık sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekli. Ayakta yolcu taşınması gerektiği zaman yolcu taşıyan otobüs ve metrobüs araçlarındaysa artık koltuk sayısı kadar oturan yolcu alınmasına gerekiyor. Karşılıklı oturma düzeni yasaklandı ancak koltuklar çapraz oturmaya müsaade ediyorsa yolcular çapraz olarak oturabilecek.

Ayakta yolcu alınabiliyor

Artık bu araçlarda ayakta yolcu kapasitesinin 3'te 1'i kadar yolcu alınmasına karar verildi. Ayakta seyahat etmesi gerek yolcuların duracakları noktalar da tespit edildi ve artık ayakta yolcular belirli noktalar haricinde ayakta durulmasına izin verilmeyecek. Bu noktalar araçta belirlenmiş olup ayakta duracakların o yerlerde durması gerekecek.

İşte o uyulması gereken kurallar