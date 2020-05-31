Muharrem İnce Yayını Terk Etti

Geçtiğimiz gün Haber Global kanalında "Neden" programına konuk olarak davet edilen İnce program esnasında kendisinin sözünün kesilip yayına Erdoğan'ın konuşması verilmesi sonrasında kendisine saygısızlık yapıldığını söyleyerek programı terk etti.

Sosyal medya üzerinde ve video paylaşım adreslerinde en çok konuşulanlar kategorisinde yer alan bu olayda İnce tarafından program esnasında söylenen sözler şu şekildedir :

Muharrem İnce "Neden" programındaki konuşması

Sunucu tarafından sosyal medyadan açıklama yapıldı

Sunucu tarafından gelen açıklamada kendisinin bu yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti ve hesabında şu paylaşımı yaptı :

Senem Tolunay Ilgaz program sonrası açıklaması

İnce tekrardan açıklama yaptı

İnce stüdyoyu terk ettikten sonra program reklama girdi ancak program reklamdan sonra İnce ile devam etmedi. İnce yayın sonrasında gelen açıklamalara ek olarak yaptığı açıklamasında yaptığı tavrın ne sunucuya karşı ne de konuklara karşı yapıldığını bu tavrı tamamen " Nezaketsizlik yapan tek sesli medya düzenine" yaptığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden gelen açıklama