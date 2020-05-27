Çilek , tuzlu su ve böcek deneyi gerçek mi ?

Bir süredir sosyal medyanın gündemini kapsıyan bu deneyin kısacası aslında tamamen olmasa da birçok kısmının sahte olduğunu belirtebiliriz.

Bazıları sahte olsa da gerçekleri de var

Aşağıdaki verilen görsellerde aslında videoların arasına kat atıldığı anlarda böceklerin dışında başka parçaların girmesi sonrasında aslında böceklerin başka yerlerden alınıp kaba yerleştirildiği aşikar.

İlk olarak TikTok üzerinde keşfedildi

Sosyal medyada popüler olan bu etkinlikte çileklerin bir süre tuzlu suda bekletilmesi sonrasında su içinde böcekler görülünce birçok kullanıcı bir anda bunu denemeye başladı. Etkinlik özellikle ilk olarak TikTok uygulaması üzerinde ortaya çıktı ve birçok kişinin bunu denemesine neden oldu. Daha sonrasında diğer sosyal medya platformlarında denenmeye başladı.