Bursalı ailenin ilginç bayramlaşma yöntemi

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Bursalı ailenin ilginç bayramlaşma yöntemi
Bursalı ailenin ilginç bayramlaşma yöntemi Harun Güçlü Tarih: 2020-05-24 Saat: 13:35:52
Güncelleme : 2020-05-24 13:35:52Bu içerik 94 kez okundu.
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Bursalı ailenin ilginç bayramlaşma yöntemi

Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaşma yöntemi bir ailede güzel görüntülere neden oldu. Ailenin büyüklerinin elleri yerine bir sopaya şişirip bağladığı eldivenler sayesinde bayramlaşma merasimleri tamamlanmış oldu. 

Sosyal medya üzerinden görüp denediler 

Koronavirüs tedbirleri alınması sonrasında vatandaşlardan ilginç yöntemler ortaya çıktı. Bursa'nın İznik ilçesinde bir ailenin sosyal medya üzerinden gördüğü görüntüleri uygulaması sonrasında ortaya böyle görüntüler çıktı. 

Aile bireyleri salgın nedeniyle böyle bir bayramlaşma yapmayı düşünüp uygulamasının da gayet iyi olduğunu belirtti. 

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