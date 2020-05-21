Yurt dışından gelenler artık karantinayı evde geçirecek

Bir süredir karantina süreci devam ediyordu ancak artık KYK yurtlarında yurt dışından gelenler karantinaya alınmayacak. 14 gün boyunca yurt dışından gelenlerin karantinada kalması gerekiyordu. Bu durum artık değişti.

Yurtlarda kalanlara ne olacak ?

Yurtlarda kalanlar artık KYK yurtları yerine kendi evlerinde karantina süreçlerine devam edecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında 81 ilde karar bu şekilde değiştirildi. 14 günlük karantina süreçlerinin artık KYK yurtlarında yapılmayacağı netleşmiş oldu.

Gelen kişilerin hava alanlarında muayene edilmesi sonrasında evde izolasyonuna karar verildi.

23 Mayıs Son Gün

Yurtlarda kalan kişilerin 23 Mayıs tarihine kadar yurtlardan artık çıkış yapması gerekecek. 14 günlük sürecin hangi kısmında olursa olsun PCR testi yapılması sonrasında çıkması gerekiyor.