Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamas

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Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamas
Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamas admin Tarih: 2020-05-21 Saat: 15:52:48
Güncelleme : 2020-05-21 15:52:48Bu içerik 33 kez okundu.
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Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması

Erdoğan tarafından bayram günlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda açıklama gelmesi bekleniyordu. Bir süredir hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı bu bayram da uygulanmasına karar verildi. 

Yasak uygulanacak iller 31 il değil 81 ilde olmasına karar verildi. Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında gelen açıklamalar da 23 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında  yasak uygulanacak. 

Gençler için dışarı çıkma izni verilecek

Çarşamba günü gençler için yeniden sokağa çıkma izni verilecek. 15 ilde geçerli olan şehirlerarası kısıtlama için 15 gün daha uzatma gelmiş durumda. 

29 Mayıs yeni bir başlangıç 

29 Mayıs gününde gerekli tedbirlerin alınması sonrasında camilerin ibadete açılacağı ve yeni öğretim yılının eylül ayında başlayacağı belirtildi. 

Salgınla mücadelede en etkili yöntem

Maske , mesafe ve temizlik konusunda vatandaşların titiz davranmasını bunun bir vazgeçilmez haline getirilmesini talep eden Erdoğan ayrıca zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamanın da önemli olduğunu vurguladı. 

Yeni hastanelerin açılışında da daha sağlıklı güçlü bir altyapı hazırlandığını belirtip , temizlik malzemeleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını açıkladı. 

 

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