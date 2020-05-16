Adana'da rekor kıracak sıcaklıklar yolda

Türkiye genelinde sıcaklıklarda artış yaşanmasının sebebi Kuzey Afrika bölgesinden gelen sıcak hava dalgasının etkisidir. Daha önce de bu şekilde sıcak hava dalgaları gelmiş olsa da 1945 senesinden bu yana hiç bu kadar sıcak bir hava dalgasının geleceği görülmemişti. Gölge alanlarda 41 derece sıcaklığa ulaşabileceği bekleniyor mayıs ayında sıcaklığın.

Rekor seviyeye ulaşıp geçebilir

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları normalin altında ilerlerken bir anda gelen sıcak havalar için halk uyarıldı. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar normalin üzerine çıkmaya başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gelen açıklamada beklenen sıcaklık değerlerinin çok yüksek olduğunu rekor seviyeye ulaşacağını belirtti.

Çukurova kavrulacak

Düşük nemle birlikte gelen yüksek sıcaklığın tüm Çukurova'yı kavuracağını ve kent merkezinde 39 birçok ilçede 41 derece olabileceğini belirtti.

Öğle saatlerinde evde kalınması gerekiyor

Güneş çarpmasına maruz kalınmaması için öğlen saatlerinde vatandaşların kesinlikle evden çıkmaması veya güneşten etkilenmeyeceği yerlerde kalması gerektiğini belirtti. Adana ilinde bugün sıcaklık güneşli alanlarla 45 dereceye kadar ulaştı.