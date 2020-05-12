Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkma yasağaı geldi

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Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkma yasağaı geldi
Adıyaman'da sokağa maskesiz çıkma yasağaı geldi admin Tarih: 2020-05-12 Saat: 14:29:45
Güncelleme : 2020-05-12 14:29:45Bu içerik 55 kez okundu.
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Adıyaman'da yeni korona virüs ile ilgili valilik açıklaması 

Adıyaman ilinde korona virüsle ilgili alınan yeni kararlar Adıyaman Valiliği tarafından resmi olarak duyuruldu. 

Alınan önlemler salgının önlenmesi konusunda hayati önem taşıdığı belirtilip halkın hijyen kurallarına, kişisel hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uymasının çok önemli olduğunu belirtti.  Artık sokağa çıkma konusunda maskesiz çıkmanın yasak olduğunu ve maskesiz görülen kişilere de ceza yazılacağı açıklandı. 

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek adına birçok tedbirler alındığını belirtip şu açıklamayı yaptı :

 

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