Türkiye'de son 24 saatte korona virüs verisi

Fahrettin Koca tarafından gelen açıklama sonrasında bugün korona virüsle ilgili detaylı veriler paylaşıldı.

1542 kişiye son 24 saat içinde korona virüs testinde pozitif sonuç elde edildiği belirtildi. 47 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 3.786 oldu. Türkiye'de korona virüse yakalanan kişi sayısı 138 bin 657 oldu. iyileşen kişi sayısı 92.691 oldu. Toplamda test sayısı .

370.598'e ulaşmış durumda. Yoğun bakımda kalan hasta sayıaı 1154 olup solunum cihazı kullanmak zorunda olan hasta sayısı 598'dir.

Koca tarafından gelen durum değerlendirmesinde halkın getirilen kurallara ısrarla uyması sonrasında tabloda olumlu sonuçlar görülmeye başlandığını ancak mücadeledeki ciddiyeti hiç gevşetmeden sürdürmenin gerektiğini hasta sayısında yakında 100 bin kişi olacağını biraz daha özveri gösterilmeye değer olacağını belirtti.