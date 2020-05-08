İstanbul'da 1 liralık maske satışı

Korona virüsü salgını konusunda alınan yeni önlemlerden bir tanesi olan maske satışları artık serbest bırakıldı. Fırsatçılık yapılmaması adına bu görevi devlet bir süreliğine üstlenmişti ancak bazı bölgelerde maskelerin ulaşmadığı yerler olunca yeni bir karar sonrasında artık maskeler en fazla tanesi 1 TL olacak şekilde cerrahi model maske satışları başladı.

Erdoğan tarafından salgınla ilgili normal düzene dönüş takvminde açıklandığı gibi cerrahi maskeye artık halk eczanelerden, marketlerden ,medikal ürünler satan firmalardan rahatlıkla ulaşabilecekler.

Salgının en yoğun görülen bölgesi olan İstanbul için geçerli olan bur durumda tanesi 1 TL olacak şekilde toplamda 50'li paketler halinde satışa sunulan cerrahi maskeler ilerideki günlerde 10'lu paket olarak satılmasına karar verildi.

TEB başkanı Çolak tarafından verilen bu karar sonrasında maskelerin satışının en uygun olduğu yerin eczaneler olduğunu belirtip diğer yerlerde satılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.