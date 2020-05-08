Netflix'in 'Aşk 101' dizisi hakkındaki savcılık kararı

Bir süredir şikayet edilmesi sonra gündeme gelen AŞK 101 dizisi için savcılık tarafından verilen karar kamuya açıklandı. CİMER üzerinden dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiği ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği iddia edildi.

Bu şikayet sonrasında incelemelerini yapan savcılık programın herhangi bir kamuya açık kanal üzerinden değil özel bir platform üzerinden belirli bir ücret karşılığında yayınlandığını belirtip bu nedenle herhangi bir şekilde yayından kaldırılmasının veya yasaklanmasının doğru olmadığı belirtildi.

İhbar değerlendirilmeye alınmadı ve insanların iradesi ile izlememesi gerektiği belirtilip herhangi bir yasaklama yapılmayacağı açıklandı.