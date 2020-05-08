Cep telefonlarına yeni zam yolda

Kısa bir zaman içinde cep telefonları alacak olanlar için kötü haber geldi. Yakın zamanda cep telefonlarına yüksek oranda zam gelebilir. Resmi Gazetede geçtiğimiz günlerde yayınlanan düzenleme sonrasında artık ülkeye 200 doların altında fiyata sahip olup giriş yapan cihazların ülkeye girişinde daha fazla belgeye sahip olması gerekecek ve bu nedenle fiyatlarında artış olacak.

Cep telefonlarına zam geleceği konusunda kesinlikten bahsedilemez çünkü şu anda oluşan stokların tükenmesi gibi bir durum karşısında gelecek olan zam geç gelebilir veya stokta olan ürünler üzerinden bile zam yapılarak satışa çıkabilirler.

1500 ile 2000 TL arasında olan cihazların bu karardan en çok etkilenecek olan cihazlar olduğunu belirtip artık piyasa üzerinde 1000 TL altı gibi rakamlara cihaz bulmanın kolay olmayacağını uygun fiyatlı birçok modelin fiyatlarının yükseleceği bekleniyor.

Karardan en çok etkilenecek olan markalar Samsung, Xiaomi, Realme, TCL ve buna benzer bazı çinli firmaların cihazları orta düzeyde birçok modelde cihaza sahip olması nedeniyle satışlarında bir zam görebilir.