Konya Büyükşehir Belediyesi'nden otomatik cenaze yıkama makinesi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri adı altında alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi.

Otomatik olarak cenaze yıkama makinesi için belediyeye bir firma tarafından sipariş verildi ve firma tarafından bu makinenin yapımına başlandı.

Cihaz benzeri olarak aslında araba yıkama makinelerine benzetildi ancak aslında ölen kişi tomogrofisi çekilir gibi bir alana alınıyor ve burada fıskiyelerle temas olmadan ölen kişi yıkanıyor. Daha sonrasında içindeki işlemler tamamlanınca otomatik olarak makineden çıkıyor. Görevliler tarafından dışarıya çekilip çıkarılan kişi kefenleniyor ve işlem tamamlanmış oluyor.

Diyanet tarafından makineye onay verildi ve diğer illere de örnek olabileceği belirtildi.