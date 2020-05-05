Elon Musk: Tüm mülkümü satıyorum

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşım ile birçok kişiyi şaşırtan Elon Musk yine şaşırtıcı bir paylaşım daha yaptı ve bu paylaşımında Tesla hisselerinde düşüşe neden oldu.

Karantina önlemleri hakkında alınan önlemlerin faşistlik olduğunu belirten bir paylaşım yapınca tepki toplayan Musk şimdi de paylaşımında tüm fiziksel varlıklarını sattığını kendisine ait bir ev olmayacağını belirtti.

100 milyon dolar piyasa değerine sahip olan en az 7 evini satışa çıkaracağını belirtip sadece kendisine ait olacak olan Los Angeles'ta bulunan Gene Wilder'ın eski evini gösterdi. Bu evin satılmasının mümkün olduğunu ancak evin satılması sonrasında yıkılmaması veya evin ruhunu kaybetmesine neden olacak herhangi bir değişikliğe izin verilmeden satılacağını belirtti.

Gelen bu paylaşım sonrasında Tesla hisseleridne 14 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşandı.