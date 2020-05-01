Dolar 7 liranın üzerini gördü

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Dolar 7 liranın üzerini gördü
Dolar 7 liranın üzerini gördü admin Tarih: 2020-05-01 Saat: 19:47:03
Güncelleme : 2020-05-01 19:47:03Bu içerik 26 kez okundu.
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Dolar 7 liranın üzerini gördü

Dolar kuru bugün saat 11.50 sırasında 7'nin üzerine kadar ulaştı. Kur artık 7.0172'den işlem görmeye başladı. TCMB tarafından gazetecilerin soruları yanıtlanmaya başlandı. Bankanın bir kur hedefinin olmadığı belirtildi.
 
Kısa zaman içinde Murat Uysal tarafından ayrıntılı cevaplar gelecektir.
 
Gelen güncelleme ile Uysal tarafından verilen bilgiler :
Zor bir dönemden geçiyoruz. Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi değişimler ve rezerv seviyelerinde değişme olabiliyor. Daha önce belirttiğimiz gibi toplam rezervler üzerinden rezervleri hesaba almak gerekir. Genel rezerv seviyemiz kısa vadeli yükümlülükler açısından bir sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz." 
açıklamasını yaptı.
 
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