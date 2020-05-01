Cezaevlerindeki tüm görüşler 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı tarafından gelen karar sonrasında artık cezaevlerinde görüşler 15 Mayıs gününe kadar durduruldu. Cezaevleri arasında olan nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı gibi birçok faaliyette kısıtlama getirildi.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerde cezaevleri riskli noktalar olarak görülmekteydi ve bilim kurulu tavsiyesi sonrasında 15 mayısa kadar erteleme kararı alındı.

Adalet Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında avukat ziyaretleri dahil tüm görüşmeler iptal edildi.

Hükümlüleri dışarıya temasının olabildiğince kısıtlanması, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin özel izin hakları, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetler, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller durduruldu.

Buna ek olarak artık zorunlu görüşme yapılması gerektiği zaman başsavcılık tarafından izin verilmesi gerekecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven tedbirleri alması gerekecek.