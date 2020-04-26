Kayıtsız telefonda kullanım süresi uzatılıyor

Yurt dışından gelenlerin sayısında artış inanılmaz olunca sim kartlı telefonların kayıtsız kullanılması konusunda bir uzaltılmaya gidildi. Korona virüs karantina süresi uzatıldıkça bu konuda uzatılmaya gidilecek. Böylelikle yurt dışından gelip telefonunu kullanmak isteyenler kayıt yaptırmak için 3 aydan daha fazla süreye sahip olacaklar. Karantina sürecine göre bu durum değişecek ve 6 aya kadar uzatılabileceği belirtildi.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, sim kartlı cihazlar için 120 gün olan kayıtsız kullanım süresinin, mayıs itibarıyla 150 güne çıkartılacağını söyledi.

Buna ek olarak yabancı plakalı araçların da Türkiye plakalı araçlar gibi 15 gün içinde kaçak geçtikleri otoyol ücretini ödemesi durumunda herhangi bir para cezası yaptırımı uygulanmadığı açıklandı.