79 yaşındaki kadını ayakkabı bağcığı ile öldürdü

Bakırköy Kartaltepe mahallesinde meydana gelen bu olayda 8 liralık borç nedeniyle 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz hafta meydana geldi. Olayda korona virüs salgını sonrasında dışarı çıkması yasak olan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu evdeki ihtiyaçları için marketten siparişlerde bulunuyordu.

Eve gelen kurye geçen alışverişinden 8 TL borcu olduğunu belirtti ve borcunu almak istedi. Ancak yaşlı kadın borcunun olmadığını bu nedenle parayı vermek istemediğini belirtince ikili arasında bir tartışma yaşanmaya başladı.

Tartışma sonrasında Recep Y. yani kurye olan şahıs sinirlerine hakim olamadığını belirtip kavga etmeye daha doğrusu yaşlı kadını darp etmeye başladı ve en sonunda ayakkabı bağcığı ile boğduktan sonra yaşlı kadının telefonunu da çalıp olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından araştırılan olayda kamera kayıtları incelendiği zaman eve gelen kuryenin kimliği tespit edildi ve şahıs kısa sürede yakalandı.