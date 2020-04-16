Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinde

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Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinde
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinde admin Tarih: 2020-04-16 Saat: 12:28:32
Güncelleme : 2020-04-16 12:28:32Bu içerik 21 kez okundu.
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Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinde

Korona virüs salgını sonrasında tüm gözler salgının ilerleyişinde ve gelişmeleri izlerken aslında bir yandan da dünyada ekonomik krizi getirdi. Dünya içinde birçok ülkede ekonomik anlamda çöküşler yaşanıyor. Küresel piyasalar ekonomik krizle mücadele etmeye başladı. Türkiye'de döviz kurları krizin başladığı Ağustos 2018 seviyesine yaklaşıyor. 

Euro durumunda da benzer şekilde bir artış yaşanıyor ve bu şekilde devam ederse yine rekor rakamlara ulaşacaktır. Şu anda 7.52 seviyesinden işlem görmektedir. 

 

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