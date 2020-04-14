Kuveyt'ten getirilen 248 kişi

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Kuveyt'ten getirilen 248 kişi
Kuveyt'ten getirilen 248 kişi admin Tarih: 2020-04-14 Saat: 22:24:57
Güncelleme : 2020-04-14 22:24:57Bu içerik 20 kez okundu.
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Kuveyt'ten getirilen 248 kişi

Kuveyt'ten Kayseri'ye toplamda 248 kişi getirildi ve korona virüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alınacaklar. Her yurt dışından gelen vatandaşa uygulandığı gibi bu vatandaşlar içinde karantina sürecinden bahsedildi. Kayseri havalimanına THY aracılığı ile getirilen yolcular için ilk kontroller gerçekleştirildi.

Otobüslere bindirilen vatandaşlar hemen polis eşliğinde merkez Talas ilçesinde bulunan Melikgazi yurt müdürlüğüne getirildiler. Burada toplamda 14 gün beklenilecek ve test sonuçları negatif çıkan hastalar serbest kalacakken pozitif çıkanların testlerine başlanacak. 

 

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