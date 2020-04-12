Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama

Anasayfa GÜNCEL Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama
Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama
Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama admin Tarih: 2020-04-12 Saat: 13:50:54
Güncelleme : 2020-04-12 13:50:54Bu içerik 26 kez okundu.
Reklam

Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama

İlk defa korona virüs nedeniyle Türkiye'de sokağa çıkma yasağı getirildi ve salgını kontrol altında tutmak için hafta sonu dışarı çıkma yasağı getirildi. Buna rağmen dışarı çıkan 2732 kişiye idari para cezası uygulandı. 

Bilim kurulu üyeleri tarafından gelen bu yasağı her hafta sonunda uygulanacağı konusunda açıklama yaptı. Böyle bir ihtimalin var olduğunu çünkü salgını önlemede en basit alınacak olan önlemin sokağa çıkma yasağının verilmesi ve bu sayede insanların birbirleri ile temasını engellemenin olduğu belirtildi. 

Başka önlemlerin de alınabileceği konusunda açıklamada bulundu ve bunlardan bir tanesini örnek olarak verdi. Örnek olarak 4 gün serbest bırakılması 3 gün yasak getirilmesi gibi bir durum  olabileceği de açıklandı. Sağlık sisteminin bu konuda bir rahatlama yaşayabileceğini belirtti. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak