Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama

İlk defa korona virüs nedeniyle Türkiye'de sokağa çıkma yasağı getirildi ve salgını kontrol altında tutmak için hafta sonu dışarı çıkma yasağı getirildi. Buna rağmen dışarı çıkan 2732 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bilim kurulu üyeleri tarafından gelen bu yasağı her hafta sonunda uygulanacağı konusunda açıklama yaptı. Böyle bir ihtimalin var olduğunu çünkü salgını önlemede en basit alınacak olan önlemin sokağa çıkma yasağının verilmesi ve bu sayede insanların birbirleri ile temasını engellemenin olduğu belirtildi.

Başka önlemlerin de alınabileceği konusunda açıklamada bulundu ve bunlardan bir tanesini örnek olarak verdi. Örnek olarak 4 gün serbest bırakılması 3 gün yasak getirilmesi gibi bir durum olabileceği de açıklandı. Sağlık sisteminin bu konuda bir rahatlama yaşayabileceğini belirtti.