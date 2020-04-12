Türkiye'den İngiltere'ye yardım

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Türkiye'den İngiltere'ye yardım
Türkiye'den İngiltere'ye yardım admin Tarih: 2020-04-12 Saat: 13:50:09
Güncelleme : 2020-04-12 13:50:09Bu içerik 34 kez okundu.
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Türkiye'den İngiltere'ye yardım 

Türkiye'den birçok ülkeye salgın nedeniyle tıbbi yardım gönderilirken İngiltere için de yardım hazırlandı ve bugün itibariyle hazırlanan yardım askeri uçak sayesinde gönderildi. 

Tıbbi yardım paketlerinin içinde N95 modelinden maske ve sağlık çalışanları için tulum bulunmaktadır. Uçaktaki yardım malzemelerinin bulunduğu koliler üzerinde de tıbbı malzemelere ek umut verecek Mevlana'nın özlü bir sözü bulunmaktadır. 

İngiltere korona virüsünden en çok etkilenenlerden olup 65 bin hastalığa yakalanmış kişi olduğu görülmektedir. 17 bin kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu belirtilirken toplamda ölen kişi sayısının 8 bine kadar ulaştığı açıklandı. 

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