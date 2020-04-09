Vuhan'da evlilik başvuruları yüzde 300 arttı

Korona virüs salgının ilk başladığı yer olan Wuhan kentinde hayat tekrardan normale dönüyor. Yaklaşık 1.5 milyon insanı enfekte eden virüs 88 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Çin tarafından alınan sıkı önlemler sonucunda hastalığın yayılma hızı bir anda durdu ve karantina sürecini başarılı şekilde yürüten Çin şu anda durumu birçok ülkeden daha iyi olup toparlanmaya başlandığı gözüküyor.

Ancak bu durumun gerçek olmadığını iddia edenler de var. Korona virüsün karantinasını haftalarca devam ettiren Çin sokağa çıkma yasağı da getirmişti. Daha sonrasında sokağa çıkma yasağı yavaş yavaş kaldırılmaya başlanınca Çin halkı birden evlilik merkezlerine koşarak evlilik randevusu yapmak istediler.

Ancak oluşan yoğunluk nedeniyle ne randevu verilecek saat kaldı ne de verebilecek bir sistem kaldı. Sosyal medya üzerinden de birçok Çin vatandaşı durumu paylaşarak evlenecek saatin kalmadığını belirtti.

Resmi bir bilgi veren Alipay evlilik başvurularının %300 oranında artış gösterdiğini doğruladı.