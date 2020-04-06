Eve özel berber servisi salgını

Son zamanlarda yasağı ihmal edenlerin sayısında özellikle berber konusunda bir artış yaşanıyor. 21 Mart gününden bu yana berberlerin yasaklanması sonrasında tıraş olmak isteyenler ya kendileri tıraş oldular ya da bu şekilde yasağı ihmal ederek evlere özel gelen berber ustalarına ulaşıp sağlıklarını tehlikeye attılar.

Bir haber gazetesinin berberler ile yaptığı röportaj sonrasında olaylar ortaya çıktı. S.C. adındaki kişi işyerinin kapalı olması sonrasında eski müşterilerinin evlerine giderek saç tıraşı yaptığını ancak alınan fiyatın şu anda 50 TL değil 150 TL olduğunu açıkladı.

Bir başka berber olan N.K. bu durumun aslında yasak olduğunu ve bir arkadaşının 3.150 TL ceza aldığını açıkladı. Kendisinin tek kullanımlık ürünler kullandığını hem kendi sağlığı hem müşteri sağlığı için dikkat ettiğini bu nedenle normal zamanda yapılan tıraştan daha pahalıya tıraş gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca kendisinin geçen günlerde bir milletvekilini tıraş ettiğini de açıkladı.