Rusya, ABD'ye maske yardımı yaptı

Rusya savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus An 124 100 Ruslan uçağının korona virüs salgının büyük boyutlara ulaşması sonrasında ABD'ye tıbbi maske yardımında bulundu.

2 ülke liderinin yaptığı telefon görüşmesi sonrasında salgın ortamında uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı.

ABD için ölen kişi sayısı 3.400 olup salgının ilk çıkış yeri olan Çin'i bile geçti. Durumun her geçen gün daha kötüye gittiği ülkede yetkililer durumu kontrol altına almaya çalışıyor.