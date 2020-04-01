'Evde kalamam, beni virüs değil senin düzenin öldürür' dedi gözaltına alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında halkın evde kalması için çağrı yapıldı ve bir kısım çağrılara uyup evde kalırken bazıları da verilen kararlara tepki gösteriyor.

Tepki gösterenlerden bir tanesi olan bir TIR şoförü 'Evde Kal' çağrılarına, "Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür" demesi sonrasında gözaltına alındı.

Şahıs hakkında kanunlara uymamaya teşvik suçundan dolayı adli işlem yapıldı. Sosyal medya üzerinde paylaştığı video sonrasında tepkiler ve destekler aldı. Kendisinin durumunun iyi olmadığını bu nedenle evde kalamayacağını ve evde kalırsa da öleceğini belirtti.