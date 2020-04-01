'Evde kalamam, beni virüs değil senin düzenin öldürür' dedi gözaltına alındı

Anasayfa GÜNCEL 'Evde kalamam, beni virüs değil senin düzenin öldürür' dedi gözaltına alındı
'Evde kalamam, beni virüs değil senin düzenin öldürür' dedi gözaltına alındı
'Evde kalamam, beni virüs değil senin düzenin öldürür' dedi gözaltına alındı admin Tarih: 2020-04-01 Saat: 14:29:38
Güncelleme : 2020-04-01 14:29:38Bu içerik 166 kez okundu.
Reklam

'Evde kalamam, beni virüs değil senin düzenin öldürür' dedi gözaltına alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında halkın evde kalması için çağrı yapıldı ve bir kısım çağrılara uyup evde kalırken bazıları da verilen kararlara tepki gösteriyor.

Tepki gösterenlerden bir tanesi olan bir TIR şoförü  'Evde Kal' çağrılarına, "Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür" demesi sonrasında gözaltına alındı. 

Şahıs hakkında kanunlara uymamaya teşvik suçundan dolayı adli işlem yapıldı. Sosyal medya üzerinde paylaştığı video sonrasında tepkiler ve destekler aldı. Kendisinin durumunun iyi olmadığını bu nedenle evde kalamayacağını ve evde kalırsa da öleceğini belirtti. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak