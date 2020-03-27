Özdil'den 65 yaş kararına tepki

65 yaşındakiler için Türkiye'de ve Azerbeycan'da sokağa çıkma yasağı gelmesi sonrasında bu karara tepki gösterenler oldu. Bunlardan bir tanesi olan Özdil bu konuda açıklamalarda bulundu.

Kararın mantıksız olduğunu belirten Özdil kararda verilen yaş sınırının hastalıkla alakası olmadığını her yaş grubuna hastalığın bulaşabildiğini halkın bu durumu yanlış anladğını belirtti.

Alınan bu kararın dünyada sadece 2 ülkede uygulandığını belirtti. Yaş sınırı olarak 65 yaşının seçilmesinin nedenini Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği yaşlılık sınırını 65 olarak açıklaması sonrasında 65 yaş ve üstüne yasak getirildiğini belirtti. Yani hastalıkla herhangi bir alakası olmadığını açıkladı.

2012 senesinde bu yaşlılık sınırının 60 olduğunu açıkladı. Senelere göre değişiklik gösteren bir istatistiğe göre karar alınmasını doğru bulmadı.