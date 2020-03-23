Sağlık bakanından yeni açıklamalar

Sağlık bakanı Koca tarafından son gelişen durumlar için açıklama geldi. Fahrettin Koca tarafından gelen açıklamada Çin'den getirilen ilaçtan bahsedildi ve ilacın yeteri kadar getirildiğinden bahsedildi. Buna ek olarak herkesin kendisi için OHAL ilan etmiş gibi davranmasını ve bunun her zaman devlet tarafından ilan edilmesinin gerek olmadığını vatandaşlardan duyarlı olunmasını istedi.

Şu anda test yapılan kişi sayısı 20 binden fazla olup testlerin pozitif çıktığı kişi sayısı 1236 oldu ve bu nedenle ölen kişi sayısı da 30'a kadar ulaştı. Ölen kişilerin yaşlarına bakıldığı zaman yaşlarının ileri yaşlar olduğunu ve başka hastalıklara da sahip olduğunu belirtti.

Sağlık personeli konusunda 32 bin yeni personelin görev başına geldiğini ve sağlık çalışanları ile ilgili en üst düzeyde dikkat gösterildiğini belirtti. Buna ek olarak sağlık çalışanlarına 3 aylık zamanda ek ödemelerin olacağını ve teşekkürlerini iletti.

Maske konusunda durumu kötüye kullanmak isteyenlerin olduğunu ancak buna asla izin verilmeyeceğini halkın bugünlerde daha dikkatli olması gerektiğini , devletin bu konuda gerekeni yapacağını açıkladı. Maske için 20 firma ile anlaşma yapıldığını ve bu sayede halkın maskeye ulaşmasında problem yaşamayacağını açıkladı.