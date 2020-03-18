Motorinde yeni indirim

Motorinde litre fiyatında bu gece yarısından sonra geçerli olacak şekilde 26 ile 27 kuruş arasında indirim gerçekleştirilecek. Düşen petrol fiyatlarına ek olarak motorinin fiyatında da 26 ile 27 kuruş arasında bir düşüş yaşanacak. İndirim bugün gece yarısı sonrasında geçerli olacak.

Yeni fiyatlarsa ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49'a, İstanbul'da 5.69 liradan 5.43'e, İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50'ye düşecek. Fiyatların elbette her şehirde aynı fiyattan satılmayacağını belirtmek gerekmektedir.