Metrobüs duraklarındaki dezenfektan cihazları kırıldı

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Metrobüs duraklarındaki dezenfektan cihazları kırıldı
Metrobüs duraklarındaki dezenfektan cihazları kırıldı admin Tarih: 2020-03-08 Saat: 16:12:39
Güncelleme : 2020-03-08 16:12:39Bu içerik 27 kez okundu.
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Metrobüs duraklarındaki dezenfektan cihazları kırıldı

İBB sözcüsü olan Murat Ongun adındaki kişi korona virüsü nedeniyle yolcuları korumakamacıyla metrobüs duraklarına yerleştirilmiş olan dezenfaktan cihazlarının kırıldığını açıkladı. Kış aylarında bu tür virüslerin artış göstermesi sonrasında önlem alınması için bu şekilde bir çalışma başlatıldığını ve birçok metrobüs durağına çoktan yerleştirilmiş olan bu cihazların yerleştirildikten kısa bir süre kırıldığını belirtti.

İBB sözcüsü bunu yapan şahısların hangi zihniyetle bunu gerçekleştirdiğini anlama konusunda sorun yaşadıklarını küresel bir salgına karşı vatandaşları korumak amacıyla yapılan bu çalışmada bu hareketi yapan şahısların kamera kayıtlarını emniyete teslim ettiğini belirtti.

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