TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki kavgayı değerlendirdi

TBMM içersinde meydana gelen kavga sonrasında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Engin Özkoç'un Meclis içersinde Erdoğan'a yönelik olarak gelen açıklaması oldu. Şentop meydana gelen kvga konusunda gazetecilere soruları verdi.

Şentop tarafından gelen açıklamada Meclis'in 100 senedir faaliyette olduğunu ve bugünlerde devlet ve millet olarak zor zamanlardan geçildiğini belirtip milletin başta siyasetçiler olmak üzere herkesten bu zamanlarda yapılan eylemlerine dikkat edip hassas olmasını talep etti. Şentop ayrıca herkesin aynı fikirde olamayacağını bu nedenle herkesin bu konuda görüşlere saygılı olması gerektiğini vurguladı.

Meclis içersinde meydana gelen olay içinde tüm meclis çatısı altında bulunan kişilerin halkın görmek istemediği olayların yaşanmasına zemin oluşturmamaya davet ettiğini, sorumluluk bilincine varılmasını talep etti.