Türkiye'nin sınırı açması sonrası ilk göçmen ölümü

2 Türk güvenlik kaynağı tarafından sağlanan bilgi sonrasında Yunan güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahalaler sonrasında Türk tarafında bir Suriyeli göçmenin öldüğü belirtildi. Yunan hükümet sözcüsü tarafından gelen açıklamada ölen kişinin olmadığını ve Midilli adası açıklarında batan göçmen botunda bir çocuğun boğulduğu da bir haber ajansı tarafından açıklandı.

Ayrıca Yunan güvenlik göçmenleri tarafından gelen müdahaleler arasında göçmenlere ateş açılması, botlarının benzin hortumunun kesilmesi , benzinlerinin alınması gibi durumlar bulunmaktadır. Ancak Yunanistan tarafından bu durumlar yalanlanmaktadır.