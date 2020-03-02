Yunanistan sınır kapısındaki Afganlar isyan ettiler

Sınır kapılarının açılması sonrasında Türkiye içersinde birçok göçmen hemen Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınır kapılarına kadar dayandılar. Çoğunluğu Afgan ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin yaklaşık 4 gündür orada bekledikleri doğrulandı. Orada bulunan 18 yaşındaki Afgan Nasir adındaki bir göçmen açıklamasında “Türkiye Suriyelilere vatandaşlık veriyor, onların her şeyi var. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Avrupa’ya gitmek istiyoruz” bunları söyledi.

Türkiye tarafından açılan sınır kapısında Pazarkule’de çoğunluğu Afgan olmak üzere Pakistanlı, Tunuslu, Cezayirli ve az sayıda Suriyeli olduğu kayıtlar arasında yer alıyor. Ancak Yunanistan tarafından çok sert müdahaleler gerçekleştirilerek göçmenlerin geçişi engelleniyor. O bölgede bulunan mültecilere 10 dakika arayla gaz bombaları ve biber gazı atılarak uzaklaştırılmaya çalışılıyor.