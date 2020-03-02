Hamsi 35 lira oldu

Balıkesir Bandırma ilçesinde hamsi fiyatlarını görenler bir daha bakmak zorunda kaldılar çünkü uygun fiyatlı olarak bilinen hamsi bu sefer halkı güldürmedi. Hamsi için şu anda 1 kilo almak isteyenler 35 TL ödemek zorundalar.

Türkiye genelinde balık istihsalindeki azalma yaşanması ve kış mevsiminde havaların mevsim normallerinden daha üstte olması nedeniyle hamsi fiyatları dahil birçok balık fiyatları artış gösterdi.

Hamsi hem ucuz olması hem lezzetli olması nedeniyle birçok vatandaşın tercihleri arasında ilk sırada yer almaktadır ancak bu fiyat üzerinden satışa devam edildiği zaman sıralamasında düşüş yaşayacaktır. Balıkçılar balık sezonunun kötü geçmesi nedeniyle de fiyatların bu denli arttığını ve sezonun bitmesine 45 gün kaldığı için fiyatlar bu şekilde değişiklik gösterebileceğini söyledi.